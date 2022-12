Huawei signe avec OPPO un accord mondial de licences croisées de brevets

Huawei et OPPO annoncent la signature d'un accord mondial de licences croisées de brevets.

L’accord signé entre Huawei, le fournisseur global de solutions dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC) et OPPO, l’un des leaders du marché des smartphones au monde, couvre les brevets essentiels des normes cellulaires, y compris la 5G.

« Après plus de 20 ans d’innovation continue, Huawei a développé de multiples portefeuilles de brevets de haute valeur ajoutée sur le marché mondial dans des domaines tels que la 5G, le Wi-Fi et les codecs audio/vidéo », a déclaré Alan Fan, Chef du Département de la propriété intellectuelle de Huawei. « Nous sommes ravis d’avoir conclu un accord de licences croisées avec OPPO. La reconnaissance mutuelle de la valeur de la propriété intellectuelle entre les entreprises constitue une étape importante pour favoriser un cycle positif d’innovation et de recherche dans les normes à haute valeur ajoutée : investir, bénéficier du retour sur investissement, puis réinvestir. Cela permettra à notre industrie de continuer à innover et de fournir aux consommateurs des produits et services toujours plus compétitifs. »

« Nous sommes très heureux de conclure un accord de licences croisées de brevets avec Huawei. Cet accord démontre clairement que les deux sociétés reconnaissent et respectent grandement la valeur de la propriété intellectuelle de chacune. C’est un accord gagnant-gagnant pour les deux parties », a déclaré Adler Feng, responsable de la propriété intellectuelle chez OPPO. « Comme toujours, nous plaiderons pour l’établissement d’un écosystème de propriété intellectuelle durable et sain, où les litiges en matière de propriété intellectuelle peuvent être résolus par des négociations à l’amiable et où la valeur des brevets de chaque entreprise est hautement respectée. »