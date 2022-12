Algérie Télécom participe à la 30ème édition de la Foire de la Production Nationale (FPA)

Algérie Télécom prend part à la 30ème édition de la Foire de la Production Nationale (FPA), qui se tient du 13 au 24 décembre 2022, au pavillon Central "C", Palais des expositions (Pins maritimes-Alger), sous le slogan « pour une économie forte et attractive ».

Lors de cet évènement économique, Algérie Télécom fera découvrir aux visiteurs son nouveau service de vidéos à la demande 100% algérien, « Dzair Play », afin de promouvoir et encourager le contenu numérique algérien, tout en mettant en valeur le patrimoine culturel national.

Les visiteurs pourront découvrir une panoplie de films et documentaires dans un espace de projection dédié à cet effet.

Par ailleurs, le public peut également profiter d’une expérience inédite en visitant notre agence virtuelle en utilisant un casque VR de réalité augmentée.

En plus, plusieurs produits et services sont en, promotion, tel que « Dourouscoum », la plateforme numérique éducative de soutien scolaire, en vente chez Algérie Télécom , ainsi que les Modems, routeurs et répéteurs.

A cet effet, un espace commercial est dédié à la vente sur place, où des commerciaux sont présents pour répondre aux questions et interrogations des visiteurs.

Avec sa participation à ce rendez-vous économique national, Algérie Télécom confirme, encore une fois, son engagement dans le processus de développement du secteur des TIC et de l’économie nationale.