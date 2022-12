Mobilis participe à la 30ème édition de la Foire de la Production Algérienne

ATM Mobilis prend part à la 30ème édition de la Foire de la Production Algérienne, qui se tient du 13 au 24 décembre 2022 au Palais des Expositions, Pins Maritimes (SAFEX), Alger, sous la thématique : « Pour une économie forte et attractive ».

Véritable baromètre de l’économie nationale, cet événement annuel connaîtra la participation de près de 600 exposants représentant les différents secteurs d’activité. Il a pour objectif de promouvoir les énormes potentialités de l’économie nationale et renforcer le label « Made in Algeria ». C’est aussi l’occasion pour les centaines d’entreprises algériennes de se réunir, pour exposer leurs savoir-faire aux consommateurs.

En marge de cet événement, des journées d’études et des ateliers de travail sont programmés, animés par des professionnels et des spécialistes, qui porteront sur des sujets en étroite liaison avec la politique d’investissement et de développement économique du pays.

ATM Mobilis marquera sa présence à travers un stand situé au pavillon central, avec ses équipes des structures chargées des deux marchés grand public et entreprises, qui assureront l’animation du stand et l’exposition des dernières offres et solutions mobiles destinées aux professionnels qu’aux particuliers.

À travers sa participation à cette manifestation économique, ATM Mobilis confirme son positionnement d’opérateur national et acteur majeur dans le processus de développement économique du pays, en soutenant les efforts déployés par l’état pour relancer l’économie nationale et promouvoir la production algérienne.