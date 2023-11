Ooredoo récompense les journalistes lauréats de la 16ème édition du concours Media Star

Fidèle à son engagement habituel envers la corporation journalistique algérienne, Ooredoo a organisé dans la soirée du mardi 28 novembre 2023, à l’hôtel Sheraton à Alger, la cérémonie de remise de prix aux lauréats de la 16ème édition de son concours Media Star.

Cet évènement a été marqué notamment par la présence des Ministres de la Communication, M. Mohamed Laagab, de la Poste et des Télécommunications, M. Karim Bibi Triki, de la Déléguée nationale de la promotion et de la protection de l’enfance, Mme. Meriem Cherfi, du PDG d’Algérie Télécom, M. Adel Bentoumi, d’invités de marque, des représentants des différentes institutions des secteurs de l’information et de la communication et du numérique, du Directeur Général de Ooredoo, M. Roni Tohme ainsi que des cadres de l’entreprise.

Lors de la remise des prix aux lauréats, le jury du concours dans sa 16ème édition, présidé par l’Expert en transformation numérique, Dr. Ali Kahlane, est composé de professeurs, journalistes et d’experts dans les Technologies de l’Information et de la Communication, à savoir Mme Maya Zerrouki Bendimerad, Pr. Laeed Zaghlami, M. Ahmed Benzelikha, M. Hatem Hocini, M. Zine El-Abidine Bouacha et M. Ramdane Djezairi, a félicité la qualité du travail journalistique présenté par les participants.

Dans son message à cette occasion, le Directeur Général de Ooredoo M. Roni TOHME, a déclaré : « Nous sommes particulièrement fiers de vivre avec la presse algérienne, la joie et la particularité de cette cérémonie de Media Star, qui nous réunit cette année pour primer et reconnaitre l’excellence des journalistes Algériens. Cette 16ème édition placée sous la thématique de la numérisation, nous a permis d’explorer les enjeux et perspectives de la numérisation en Algérie, notamment à l’ère de la digitalisation qui exige une adaptation rapide aux évolutions technologiques mondiales. Conscients que les médias constituent des vecteurs essentiels d’information et d’éducation de la société, contribuant ainsi à l’essor d’une « Algérie numérique », Media Star incarne pour Ooredoo la mise en avant de la diversité et la qualité du travail accompli par les médias en Algérie. Je profite de cette occasion pour adresser mes remerciements les plus sincères à tous les journalistes participants et à tous les membres du jury, ainsi qu’à toutes les personnalités honorées qui ont contribué à la réussite de Media Star. Je félicite également les lauréats de cette 16ème édition, et leur souhaite d’autres succès Incha’Allah dans leur parcours professionnel. »

Sur un total de 158 participants, 12 lauréats ont été sélectionnés dans les quatre (04) catégories comme suit :

CATEGORIE MEDIAS ELECTRONIQUES :

· 1ER PRIX : MOUNIR REKKAB du site d’information « ECHOROUKONLINE »

· 2EME PRIX : ABDERRAHMANE TIMIZAR du site d’information « Algérie Med-Info »

· 3EME PRIX : SAFA OUIDAD LAOUEDJ du site d’information « TADAMSA NEWS »

CATEGORIE PRESSE ECRITE GENERALSITE ET SPECIALISEE :

· 1ER PRIX : MUSTAPHA BESTAMI du quotidien « EL KHABAR »

· 2EME PRIX : WAHIBA SLIMANI du quotidien « ECHOROUK EL YAOUMI »

· 3EME PRIX : LAMIA HARZALAOUI du quotidien « EL FEDJR »

CATEGORIE PROGRAMMES RADIOPHONIQUES :

· 1ER PRIX : HINDA TOBAL de RADIO CHAINE I

· 2EME PRIX : REDHA MENASSEL de la RADIO CHAINE III

· 3EME PRIX : ABDELREZAK DENDANI de RADIO BORDJ BOU ARRERIDJ

CATEGORIE PROGRAMMES TELEVISUELS :

· 1ER PRIX : SOFIANE MOKNINE de l’ENTV (CHAINE EL MAARIFA)

· 2EME PRIX : BILLEL BELKACEMI de la chaine ENNAHAR TV



· 3EME PRIX : ASMA NAILI de la chaine EL BILAD TV



En plus du trophée et de la reconnaissance témoignée à travers ce prix pour le travail accompli, les gagnants ont reçu des récompenses financières conséquentes :



1er prix : 500 000 DA

2ème prix : 300 000 DA

3ème prix : 200 000 DA

Placé sous le signe de la solidarité avec le peuple Palestinien, qui traverse des situations très difficiles, la cérémonie de cette 16ème édition de Media Star a été entamée par une minute de silence à la mémoire des milliers de martyrs palestiniens.

Durant cette cérémonie de la 16ème édition de Media Star, un hommage particulier a été rendu au journaliste Palestinien Wissem Abou Zeid, correspondant de la télévision publique (ENTV), et ce en reconnaissance à sa bravoure et son professionnalisme pour retransmettre la persécution et l’oppression subies par le peuple palestinien.

Ooredoo a également rendu hommage à d’éminentes personnalités Algériennes, qui ont laissé leur empreinte dans le monde de la presse, l’histoire et la littérature, et le Sport. Il s’agit de : Mohamed Malaika ancien journaliste, présentateur des années 70 et 80, Mme. Saliha Aoues ancienne Directrice générale du quotidien Horizons, qui ont contribué à la promotion des médias algériens et à éclairer l’opinion publique, le défunt historien et écrivain Abdelmadjid Merdaci, pour ses contributions dans la promotion de l’histoire Algérienne, Mustapha Larfaoui, qui a brigué cinq mandats successifs à la tête de la Fédération Internationale de la Natation (FINA), père fondateur de la Fédération Algérienne de Natationet du Comité Olympique Algérien.

L’évènement a été également une occasion pour se recueillir à la mémoire des journalistes algériens décédés ces dernières années.

Il y a lieu de rappeler que le concours « Media Star » prime, depuis son lancement en 2007, les travaux journalistiques exceptionnels et devient, au fil des années, une référence reconnue par la scène médiatique algérienne, notamment en terme d’organisation et la pertinence des thématiques proposées lors de chaque édition.

Ooredoo accompagne également depuis 2006 les professionnels des médias dans le développement de leurs compétences et contribue à la réalisation de leurs ambitions d’excellence, à travers son Club de Presse et les différentes formations qu’elle dispense. A ce jour, soixante-quatorze (74) sessions de formations traitant de thématiques différentes ont été dispensées.

A chaque édition qui s’achève, Media Star consolide sa position sur le paysage médiatique algérien comme étant un rendez-vous privilégié de partage et de retrouvailles pour la grande famille de la presse Algérienne.