Djezzy honore les lauréats du concours RANATI 2023

À l'issue d'un challenge lancé durant le mois sacré de Ramadan 2023, Djezzy a récompensé les vainqueurs du concours RANATI, réalisé en collaboration avec son partenaire Kounouz.

La cérémonie de remise des récompenses aux lauréats s’est déroulée dimanche dernier à l’hôtel HAYATT Regency. Vingt gagnants se sont vu attribuer des voyages Omra après avoir participé activement au concours qui visait à récompenser les clients ayant téléchargé le plus de contenu religieux spécialement dédié au mois sacré du Ramadan.

Choisis parmi plusieurs wilayas, ces gagnants ont été conviés à séjourner deux nuits à Alger, avant de s’envoler pour l’Arabie Saoudite où ils profiteront d’un séjour de 15 jours.

Autour d’un diner convivial qui a réuni les lauréats et leurs familles, les responsables de Djezzy ont tenu à souhaiter la bienvenue aux invités notamment le partenaire technologique Huawei avant de féliciter les gagnants et leur remettre des attestations de succès. Djezzy a également décidé d’accorder aux lauréats les avantages de son offre Roaming Omra et Hadj, à savoir 3 Go d’internet, 60 minutes d’appels émis vers Djezzy, 60 minutes d’appels reçus ainsi qu’un bonus de 300 minutes d’appels vers Djezzy en roaming depuis l’Arabie Saoudite.

Les gagnants ont tenu à exprimer leur joie et gratitude envers Djezzy qui a tenu toutes ses promesses. Djezzy réaffirme ainsi son engagement envers ses clients, offrant des expériences uniques et mémorables qui vont au-delà des frontières de la connectivité traditionnelle.



Cette initiative de Djezzy marque l’engagement de l’entreprise à valoriser l’implication de ses clients lors d’événements significatifs et à reconnaître leur contribution lors de ces occasions spéciales.