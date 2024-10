Ooredoo réaffirme son engagement envers la prévention et le dépistage du Cancer du sein 

Ooredoo, entreprise socialement responsable, s'engage dans la lutte contre le cancer du sein en lançant une vaste campagne d'information dans le cadre d'Octobre Rose, un mois dédié à cette cause. L'objectif est de faire connaître les risques, les moyens de prévention et d'inciter au dépistage précoce, en collaboration avec ses partenaires associatifs.

Avec un programme placé sous le slogan « Un geste maintenant, un avenir en rose. Faites-vous dépister », Ooredoo accompagnera l’Association EL FEDJR d’aide aux personnes atteintes de cancer qui organisera une caravane de dépistage et de sensibilisation touchant des centaines de femmes dans quatre localités de la Wilaya d’Ain Defla.

Les caravanes médicales visent à sensibiliser les femmes vivant dans des régions éloignées à l’importance du dépistage précoce et à leur offrir des formations pour actualiser les connaissances sur cette maladie. Elles assureront également un accompagnement psychologique et médical pour celles dont le dépistage est positif.

Il y a lieu de rappeler que, depuis 2021, Ooredoo multiplie les initiatives et participe activement aux campagnes de sensibilisation dans le cadre d’«Octobre Rose ». Parmi ces actions, les opérations de dépistage menées avec l’association nationale d’aide aux malades « Winnelka » à RAS EL AIOUN, dans la wilaya de Batna, en 2023, ainsi que celles à EDDIS Daira de Ouled Sidi Brahim, dans la Wilaya de M’Sila en 2022. En 2021, les deux partenaires avaient également organisé la campagne «Hayet», permettant à des médecins spécialistes d’examiner des femmes de plus de 35 ans dans plusieurs wilayas.

Servant la même cause, Ooredoo a récemment renforcé son partenariat avec l’Association « Winnelka » en lançant une caravane médicale pluridisciplinaire, qui s’est arrêtée le 5 octobre à Mezerana, près de Tablat dans la Wilaya de Médéa, pour offrir soins, diagnostics et consultations aux habitants des zones reculées.

Cet engagement s’inscrit dans une stratégie plus large de responsabilité sociétale de Ooredoo, visant à contribuer activement à la santé publique et au bien-être des citoyennes et citoyens.