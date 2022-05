Ooredoo présente ses vœux à la corporation journalistique algérienne

Partenaire traditionnel des médias algériens, Ooredoo marque la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée à travers le monde, le 03 mai de chaque année et présente ses meilleurs vœux de succès à la corporation journalistique algérienne.

Dans son message aux médias algériens à cette occasion, M. Bassam Yousef Al Ibrahim, Directeur général de Ooredoo, a déclaré : « En mon nom et au nom de Ooredoo, je tiens à présenter nos meilleurs vœux de réussite et de succès aux journalistes et aux professionnels des médias algériens. Cette journée constitue une occasion de rappeler le rôle essentiel des médias au sein de la société. Je tiens à leur rendre hommage pour leurs efforts afin de garantir au citoyen son droit à l’information. Je m’incline également devant la mémoire des journalistes qui nous ont quitté notamment durant cette période de la pandémie de COVID-19. Aujourd’hui, nous réitérons notre engagement aux côtés de la presse nationale et notre volonté de renforcer davantage notre partenariat. »

Entreprise citoyenne, Ooredoo œuvre depuis sa création, à la promotion du partenariat avec les médias algériens à travers des initiatives inédites en direction des journalistes et des professionnels du secteur de la communication.

Il s’agit notamment du concours Média Star dont la 15ème édition sera lancée très prochainement, et qui est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable sur la scène médiatique algérienne suscitant l’intérêt d’un nombre sans cesse croissant de journalistes participants.

Aussi, dans le cadre des activités de son Club de presse créé en 2006, près de soixante-dix formations ont été dispensées par Ooredoo au profit des professionnels des médias traitant de divers domaines et thématiques utiles à l’exercice de leur métier.