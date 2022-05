Vivo dévoile ses nouveaux X80 et X80 Pro

Le fabricant chinois dévoile officiellement ses deux nouveaux smartphones de milieu de gamme la gamme X : Vivo X80 et Vivo X80 Pro.

Vivo dévoile en Chine ses deux nouveaux smartphones de la gamme X : les Vivo X80 et X80 Pro. Le fabricant se contente de deux nouveautés sur la gamme mais une version « + » pourrait être lancée prochainement comme avec la gamme X70.

Le Vivo X80 est la version la plus abordable, et est équipé d’une dalle Amoled de 6,78 pouces affichant en Full HD+. On retrouve sous la dalle, une puce MediaTek Dimensity 9000 gravée en 4 nm idéale pour les jeux vidéo, couplée à 8/12 Go de RAM et 128/256/512 Go de stockage. Le smartphone est également compatible 5G.

Coté appareil photo, on retrouve au dos un triple capteur composé d’un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, et un téléobjectif de 12 MP. L’appareil photo frontal est quant à lui de 32 MP. On retrouve également une batterie de 4500 mAh avec charge rapide filaire de 80W.

La version Pro du Vivo X80 est encore plus impressionnant, avec une dalle Amoled LTPO3 de 6,78 pouces affichant cette fois-ci de la QHD+. On retrouve au choix la dernière puce Snapdragon 8 Gen 1 ou le MediaTek Dimensity 9000 de la version standard avec dans les deux cas 8/12 Go de Ram et 128/256/512 Go de stockage. Compatible avec la 5G, ce modèle dispose également d’une certification d’étanchéité IP68. On retrouve également un capteur d’empreintes ultrasonique.

Coté appareil photo, on retrouve un module principal de 50 MP (Samsung Isocell GNV), un capteur ultra-angle de 48 MP, un téléobjectif de 12 MP et un module périscopique de 8 MP. L’appareil photo frontal est de 32 MP. On retrouve également une batterie de 4700mAh, compatible avec charge rapide à 80 W.