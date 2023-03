Ooredoo lance une opération de distribution de colis alimentaires au profit des familles démunies

Fidèle à son engagement envers la société Algérienne, Ooredoo entame le mois béni de Ramadhan par le lancement, en partenariat avec le Croissant Rouge Algérien (CRA), d’une caravane de solidarité au profit des familles défavorisées à travers plusieurs wilayas.

Le coup d’envoi de cette caravane de solidarité, qui consiste en la distribution de colis alimentaires composés de produits de première nécessité aux familles démunies, a été donné ce jeudi 23 mars 2023, depuis le Centre de Réponse Rapide aux Catastrophes de Sidi Rached, dans la wilaya de Tipaza, par la Présidente du Croissant Rouge Algérien, Dr. Ibtissem Hamlaoui, et le Directeur des Affaires Corporatives de Ooredoo, M. Ramdane Djezairi.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des termes du contrat, signé récemment par Ooredoo et le Croissant Rouge Algérien en vertu duquel, Ooredoo s’engage à soutenir les efforts du CRA dans la réalisation de plusieurs actions caritatives durant le mois de Ramadhan, à travers notamment la contribution financière accordée par Ooredoo pour les denrées alimentaires à distribuer ainsi que pour les restaurants « El Hilal » qui seront gérés par le Croissant Rouge Algérien durant ce mois de ramadhan.

A la faveur de ce partenariat, Ooredoo s’engage à accompagner le Croissant Rouge Algérien dans ses nobles missions en faveur de la société algérienne, à travers la concrétisation d’autres projets humanitaires et caritatifs, et la mise en place d’un programme d’actions communes s’inscrivant dans le cadre de la solidarité nationale.

A travers cette action de solidarité, Ooredoo confirme une fois de plus son statut d’entreprise socialement responsable et son engagement indéfectible envers les franges les plus vulnérables de la société.