Ooredoo encourage le E-learning à travers la plateforme iMadrassa.com

Grâce à la plateforme iMadrassaet la contribution de Ooredoo, les élèves des classes d’examens (5ème, BEM et BAC) pourront bénéficier gratuitement d’une préparation aux examens dans les matières essentielles, à savoir : les mathématiques, l’arabe, le français, la chimie et la physique. Ils pourront ainsi poursuivre leurs cours en ligne et en direct avec une interactivité entre les professeurs et les élèves, comme si qu’ils étaient en classe.

Pareillement, Ooredoo se joint à nouveau aux efforts déployés dans la lutte contre la propagation duCoronavirus, et apporte son soutien à cette initiative visant à faciliter le E-learning et le rendre accessible à l’ensemble des élèves. Pour accéder à iMadrassa, il suffit de se connecter à la plateforme à travers le lien live.imadrassa.com

iMadrassa est la première plateforme de soutien scolaire, créée en 2015 et suivie par plus de 500 000 élèves depuis sa création.Elle comprend des cours illustrés dans différentes matières, des exercices, des quiz et des examens corrigés dédiés aux élèves pour apprendre, s’entrainer et s’évaluer.

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a récemment contribué, en partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure de l’Informatique (ESI), au projet de l’enseignement à distance au profit des étudiants de l’ESI.

A travers cette action, Ooredoo confirme une fois de plus sa volonté d’offrir aux élèves et étudiants algériens des solutions alternatives adaptées à leurs besoins notamment en cette période de confinement.