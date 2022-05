Ooredoo certifiée Meilleur Employeur en Algérie

Ooredoo Algérie s’illustre encore un fois en obtenant la certification « Best Place To Work » de meilleur employeur de l’année 2022-2023 accordée par un programme de certification permettant de mettre en avant les employeurs de choix.

La certification de meilleur Employeur, valable de Mai 2022 à Mai 2023, qui a été accordée à Ooredoo Algérie en reconnaissance à la viabilité de sa politique en ressources humaines (RH), qui lui a permis de se distinguer parmi les différentes entreprises nationales et multinationales ayant participé à ce programme qui promeut les sociétés activant en Algérie et offrant le meilleur environnement et conditions de travail.

Ainsi, les employés de Ooredoo se sont exprimés, via un formulaire renseigné en ligne, sur des questions traitant notamment des Pratiques RH au sein de l’entreprise qui les emploie. Ils se sont notamment exprimés sur différents aspects, notamment : Relation & climat au travail, Image et appartenance, Qualité et excellence organisationnelle et Responsabilité sociale et sociétale.

A cette occasion, le Directeur Général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Nous sommes honorés et extrêmement fiers de recevoir la certification de Meilleur Employeur en Algérie qui vient enrichir le palmarès de Ooredoo Algérie. Le titre de Meilleur Employeur en Algérie représente une reconnaissance de l’excellence de l’entreprise et récompense les efforts consentis par Ooredoo Algérie en matière de culture de l’entreprise, d’environnement de travail et d’opportunités d’évolution offerts à l’encadrement et à tous les collaborateurs. »

Il y a lieu de noter que cette certification a été accordée à Ooredoo Algérie sur la base d’un programme de certification en adoptant la même méthodologie utilisée aux États Unis mais adaptée au contexte local.

Cette certification de meilleur employeur en Algérie permet également d’accroître la fidélisation des collaborateurs et évaluer l’impact de sa politique RH, réduire le coût et le temps investis dans le recrutement des talents en développant sa marque employeur, identifier ses atouts et les opportunités d’amélioration en tant qu’employeur de choix, récompenser les efforts des équipes RH et valider les politiques déployées en interne, faire preuve d’engagement envers les collaborateurs pour améliorer la culture et l’environnement de travail.

Pour rappel, le programme connu mondialement sous le nom « Best Places to Work» est initié par l’ « Institut Best Companies-USA » dans plus d’une centaine de pays dans le monde. Cette étude donne la parole aux employés et porte essentiellement sur la perception des collaborateurs quant à la gouvernance de l’organisation et le style de management, les pratiques en matière de politique RH, la rémunération, les avantages sociaux, les relations professionnelles entre collègues, le climat au travail, l’image et l’appartenance, la qualité et l’excellence et enfin le facteur sociétal.