Google officialise l’arrivée prochaine des Pixel 7

Le géant américain officialise l’arrivée via un premier aperçu de sa future gamme de Smartphone premium les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Google donnera davantage de détails en automne prochain.

Pour faire face aux fuites de plus en plus fréquentes, Google vient d’officialiser ses nouveaux Pixel 7 et le Pixel 7 Pro à l’occasion de sa conférence d’ouverture de sa Google I/O. La firme américaine a même dévoilé un premier aperçu de ces futurs modèles.

On découvre des smartphones avec un design se rapprochant des Pixels 6 avec de petites évolutions. Google a également annoncé que ces futurs Pixel 7 iront plus loin en matière d’appareil photo. On sait également que ces smartphones tourneront sous android 13 avec la puce Google Tensor.

Il s’agit en quelque sorte d’une campagne de teasing qu’une officialisation puisque Google n’en dit pas davantage et promet plus d’informations à l’automne.