Ooredoo Algérie reçoit la Certification de Meilleur Employeur

Certifiée meilleur employeur pour l’année 2022, Ooredoo a organisé dans la soirée du dimanche 29 mai 2022 un évènement durant lequel le Programme « Best Places To Work » a remis la Certification à la compagnie.

Lors de cette soirée, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim et la Directrice Exécutive des Ressources Humaines, Mme Nessrine Krim, ont reçu la Certification de meilleur employeur de l’année 2022-2023 qui lui a été remise par le Directeur régional du Programme « Best Places To Work », M. Karim Kaitouni.

Cette soirée, tenue au niveau du Centre International des Conférences (CIC), a réuni des employés de Ooredoo, tous statuts confondus, marquée par la présence notamment du Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim, du Directeur régional du Programme « Best Places To Work », M. Karim Kaitouni, de la Directrice Exécutive des Ressources Humaines, Mme Nessrine Krim, du Directeur des Affaires Corporatives, M. Ramdane Djezairi ainsi que tout l’encadrement de l’entreprise et les employés représentant les différentes directions de la compagnie.

En ouverture de la cérémonie, le Directeur général, M. Bassam Yousef Al Ibrahim, s’est adressé aux employés pour leur présenter ses plus vifs remerciements en reconnaissance aux efforts consentis tout au long de l’année et à leur engagement sans faille au sein de l’entreprise qui les emploie.

Lors de cet évènement, l’initiateur du programme « Best Places to Work», à savoir l’« Institut Best Companies-USA » a expliqué aux employés de Ooredoo les différentes étapes de cette étude ainsi que la méthode et les critères arrêtées par l’organisme pour déterminer l’octroi de la certification à toute entreprise s’inscrivant dans le programme y afférent.

A noter que la certification de meilleur Employeur, valable de Mai 2022 à Mai 2023, qui a été accordée à Ooredoo Algérie en reconnaissance à la viabilité de sa politique en ressources humaines (RH), qui lui a permis de se distinguer parmi les différentes entreprises nationales et multinationales ayant participé à ce programme qui promeut les sociétés activant en Algérie et offrant le meilleur environnement et conditions de travail.

Pour rappel, le programme connu mondialement sous le nom « Best Places to Work» est initié par l’ « Institut Best Companies-USA » dans plus d’une centaine de pays dans le monde. Cette étude donne la parole aux employés et porte essentiellement sur la perception des collaborateurs quant à la gouvernance de l’organisation et le style de management, les pratiques en matière de politique RH, la rémunération, les avantages sociaux, les relations professionnelles entre collègues, le climat au travail, l’image et l’appartenance, la qualité et l’excellence et enfin le facteur sociétal.

La soirée a été clôturée par un diner offert par Ooredoo à ses employés, qui ont été gratifiés par des morceaux de la musique du répertoire algérien.