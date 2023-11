Ooredoo Algérie : des résultats positifs durant les neuf premiers mois de 2023

Le Groupe Ooredoo continue de consolider sa présence en Algérie grâce à une stratégie centrée sur la numérisation, une approche fructueuse ayant généré des résultats favorables au cours des neuf premiers mois de 2023.

Les résultats publiés par le groupe de télécommunications Ooredoo indiquent des performances positives pour sa division algérienne au cours des neuf premiers mois de 2023, largement soutenue par la pertinence de sa stratégie orientée vers la transformation numérique, ainsi que par les initiatives de modernisation et d’expansion de son réseau de couverture à travers les différentes régions du pays.

Au 30 Septembre 2023, les revenus de Ooredoo Algérie ont atteint 67,5 milliards de dinars algériens contre 65,2 milliards de dinars durant la même période de l’année 2022, soit une progression de 3,6 %.

Le résultat avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations (EBITDA) a atteint 27,3 milliards de dinars algériens au 30 Septembre 2023 contre 24,5 milliards de dinars à la même période de l’année 2022, soit une progression de 11,4 %.

En termes d’investissements, Ooredoo Algérie a consacré 9,61 milliards de dinars algériens durant les neuf premiers mois de l’année 2023.

Le parc clients est quant à lui estimé à 13,2 millions d’abonnés à fin Septembre 2023.

A l’annonce de ces résultats, le Directeur général de Ooredoo Algérie, M. Roni TOHME, a déclaré : « Les résultats financiers des neuf premiers mois de l’année 2023 sont le fruit d’une stratégie gagnante de Ooredoo axée ces dernières années sur la numérisation et la digitalisation de ses offres et services. Ces résultats positifs enregistrés dans les indicateurs financiers confirment une fois de plus la portée de nos investissements notamment sur le facteur humain, et qui a fait de Ooredoo un opérateur pionnier dans la numérisation en Algérie. Je salue nos clients qui nous font confiance et leur promettons de les hisser à des niveaux supérieurs et leur faire vivre une expérience digitale unique. Je réitère l’engagement de Ooredoo à poursuivre ses investissements notamment pour le renforcement de son réseau de couverture à travers tout le territoire national. »