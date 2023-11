Xiaomi lance sa nouvelle montre connectée Watch S3

Le géant chinois Xiaomi étoffe sa gamme de montres connectées, avec le lancement officiel de sa nouvelle Watch S3 mettant l’accent sur un design personnalisable et tournant avec la nouvelle inteface du fabricant, HyperOS.

Xiaomi a lancé officiellement sa nouvelle gamme de Smartphone 14 et 14 Pro, et a également présenté pour l’occasion, une nouvelle montre connectée, la Watch S3, qui rejoint la gamme S, connue pour offrir un rapport performances/prix attractif.

Cette nouvelle montre connectée est également l’occasion pour le fabricant de mettre à l’honneur son nouveau logiciel HyperOS, conçu pour remplacer le MiUI sur les smartphones. L’interface semble, d’après les visuels partagés par la marque, assez comparable à ce que propose Wear OS, que Xiaomi a d’ailleurs intégré à sa toute récente Watch 2 Pro.

La nouvelle Xiaomi Watch S3 mise sur un format 47 mm, lui permettant d’arborer un écran Amoled de 1,43 pouce, avec un boitier léger (44 grammes), grâce à l’emploi d’un châssis en aluminium associé à des bordures en inox, et dévoile un système de lunettes interchangeables : elles peuvent ainsi être assorties aux couleurs du bracelet (attache standard) fixé à la montre.

La montre connectée adopte également des fonds d’écran personnalisables, avec la possibilité d’afficher des informations derrière des éléments détourés, comme sur les fonds d’écran des iPhones ou des smartphones Samsung. Elle promet une compatibilité avec plus de 150 sports, et la détection automatique d’une partie d’entre eux. L’autonomie est annoncée selon la mouture choisie : 15 Jours pour le premier modèle et 7 jours pour le second.