OnePlus 9 5G : Des photos fuitées révèlent sa fiche technique

Il fait l’objet de plusieurs rumeurs depuis plusieurs semaines déjà, il s’agit du prochain OnePlus 9 compatible au réseau 5G.

Quelques photos en fuités de ce futur Smartphone de OnePlus. Le modèle en question dispose d’un châssis argenté et d’une dalle de 6,55 pouces avec un poinçon positionné en haut à gauche pour la caméra selfie. L’écran offre une définition de Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) pour une résolution de 401 PPP avec un ratio de 20:9. D’après les informations recueillies, ce dernier offrirait un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Aussi, le OnePlus 9 sera un Smartphone premium avec un processeur Qualcomm Snapdragon 888. Il est accompagné par 8Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD. Pour l’autonomie, le Smartphone dispose d’une batterie de 4500mAh. Du côté de la photo, les clichés montrent trois caméras. D’après les rumeurs, les capteurs sont de 16MP et 48MP et un selfie de 12 MP.