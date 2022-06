Nothing Phone 1 : le prochain Smartphone transparent sera dévoilé en juillet

La marque Nothing va marquer le 12 Juillet prochain, son entrée sur le marché des Smartphones, avec la présentation du premier Smartphone transparent sur le marché qui est baptisé Nothing Phone 1.

On s’attendait depuis plusieurs mois à l’arrivée de Nothing sur le marché des smartphones, d’abord parceque déjà annoncé par son PDG Carl Pei est le co-fondateur de OnePlus, mais également que la marque a récemment obtenu les droits et brevets d’Essential.

Ainsi après un premier produit réussi à savoir des écouteurs sans fil transparents Ear 1, la nouvelle marque Nothing s’apprête à lancer son premier Smartphone qui sera transparent également, une première sur le marché de la téléphonie mobile. Un lancement prévu pour le 12 juillet prochain.

Bien que ses caractéristiques ne soient pas encore dévoilées officiellement, le Nothing Phone 1, a fait l’objet de plusieurs fuites dévoilées par différents leakers. On y apprend que le Smartphone sera doté d’un écran plat de 6,55 pouces avec définition FHD+. Le fabricant a également confirmé que son termina ne sera pas doté de l’épaisse bordure qu’on retrouve sur la plupart des Smartphones.

L’atout majeur du Nothing Phone 1 sera évidemment le fait qu’il soit transparent comme les Ear 1. On devrait apercevoir la bobine pour la recharge sans fil ou encore les caméras. Rendez-vous donc le 12 juillet prochain pour découvrir davantage sur ce Nothing Phone 1.