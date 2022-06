Le Groupe Télécom Algérie participe à la 53ėme Édition de la Foire Internationale d’Alger – FIA

Le Groupe Télécom Algérie et ses filiales prendront part à la 53 ème édition de la foire internationale, qui se déroulera du 13 au 17 Juin 2022, sous le thème « pour un partenariat stratégique » et ce, au niveau du Palais des Expositions « pavillon central zone C », Pins Maritimes- Alger.

Évènement économique majeur par excellence et considéré comme étant la vitrine incontournable de l’économie nationale, la FIA réunira 30 secteurs d’activité à travers 500 des plus importantes entreprises algériennes et étrangères dont le Groupe Télécom Algérie.

Tout au long de cette manifestation, le Groupe Télécom Algérie et ses filiales se feront un plaisir de présenter leurs offres et services via un stand et un chapiteau qui seront installés à l’occasion.

Par cette participation, le Groupe Télécom Algérie et ses filiales, expriment leur soutien aux actions de coopération et de promotion de la production algérienne, visant ainsi à hisser et accroitre l’économie nationale.