Nio lance son premier smartphone dédié aux véhicules de la marque

Le spécialiste des voitures électriques Nio vient de s’incruster dans le monde des téléphones, en dévoilant son tout premier Nio Phone, un smartphone sous Android conçu pour séduire les propriétaires des véhicules de la marque.

Nio, est un constructeur automobile chinois spécialisé dans les véhicules électriques, a écoulé en 2022, plus de 150 000 véhicules, et s’est fixé un objectif de doubler ce chiffre cette année notamment en essayant de se faire une place sur le marché européen.

Mais aujourd’hui la société se diversifie en lançant son Nio Phone, un smartphone destiné aux potentiels clients de la marque, vu sa grande intégration avec les véhicules de la marque.

Le Nio Phone, est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 2, avec 16 Go de Ram et 1 To de stockage. Il dispose d’un écran incurvé OLED LTPO de 6,81 pouces, et embarque une batterie de 5 200 mAh de capacité et une charge rapide à 66 W.

Coté appareil photo, on retrouve trois capteurs de 50 MP chacun, qui sont un Sony IMX766 pour l’ultragrand angle de 15 mm, un Sony IMX707 pour le grand angle, le Sony IMX890 pour le téléobjectif périscopique avec zoom optique 2,8x. Le Nio Phone embarque dans son application Nio Link trente fonctionnalités propres aux voitures de la marque, pour faire de ce phone un véritable téléphone de voiture.