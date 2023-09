Algérie Télécom lance sa Boutique en ligne « Idoom Market »

Algérie Télécom inaugure une nouvelle ère en faisant son entrée dans l'univers du commerce électronique avec "Idoom Market".

Algérie Télécom lance Idoom Market, une boutique en ligne novatrice est accessible à partir d’aujourd’hui 25 septembre 2023, sur le site idoomarket-at.dz, proposant ainsi aux clients une sélection diversifiée de plus de 100 produits et solutions, répartis dans des catégories telles que la téléphonie, l’informatique, les solutions professionnelles, l’e-learning, et bien plus encore.



Pour mieux servir les citoyens algériens, la boutique en ligne est disponible en deux langues, à savoir l’arabe et le français, garantissant ainsi une expérience accessible à tous. De plus, le paiement s’effectue en ligne pour offrir aux clients davantage de confort, en évitant le besoin de se déplacer vers les agences commerciales.



La livraison est prise en charge dans les 58 wilayas grâce à un partenariat avec EMS Champion Poste Algérie. Cela signifie que les clients peuvent recevoir leurs commandes directement à leur domicile, ce qui renforce encore la commodité de leurs achats en ligne.



Algérie Télécom exprime dans un communiqué de presse transmis à notre rédaction sa fierté de mettre à la disposition des citoyens une plateforme de commerce électronique fiable et sécurisée, qui ouvre de nouvelles perspectives dans le paysage du commerce en ligne en Algérie.



Vous découvrirez la boutique « Idoom Market » sur idoomarket-at.dz.