Ooredoo initie ses employés aux gestes de premiers secours

Fidèle à son statut d’entreprise citoyenne responsable, Ooredoo marque la « Journée Mondiale des Premiers Secours », célébrée le 9 septembre de chaque année, en organisant en partenariat avec le Croissant Rouge Algérien (CRA), une formation de premiers secours en faveur de ses employés et ce, les 20 et 21 septembre à l’école de formation « Akadimia » de Ooredoo.

Sous le slogan « Let’s Train and Save ! » (Entrainons-nous et sauvons), cette formation, la première du genre au sein de l’entreprise, vise à initier ses employés aux gestes essentiels qui sauvent des vies, afin qu’ils puissent intervenir efficacement en cas d’urgence dans le milieu professionnel ou même dans leur vie personnelle.

Dispensée par des experts en secourisme du CRA, considéré comme une référence en termes de secourisme et d’assistance médicale en Algérie, la formation qui s’est étalée sur deux jours, a permis à des employés, notamment ceux ayant participé aux différentes actions de charité et de volontariat relevant de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), de bénéficier d’un large éventail de pratiques comprenant notamment la réanimation cardio-pulmonaire (RCP), la gestion des blessures, la stabilisation en cas de traumatismes, et la gestion des situations d’urgence courantes ainsi que des compétences vitales qui pourraient sauver des vies.

A l’issue de cette session de formation, les participants ont reçu des attestations des premiers secours délivrés par le Croissant Rouge Algérien.

A cette occasion, le Directeur général de Ooredoo Algérie, M. Roni TOHME a déclaré : » Nous nous félicitions d’avoir organisé cette formation de premiers secours au profit de nos employés en les initiant aux premiers gestes qui peuvent sauver des vies. Je suis convaincu que cette formation va contribuer à préparer nos employés à adopter les bons gestes et pratiques notamment en situations d’urgence et en cas d’accidents, que ce soit au sein de l’entreprise ou même dans leur vie personnelle. Je tiens à remercier notre traditionnel partenaire le Croissant Rouge Algérien pour avoir dispensé cette formation bénéfique et ses efforts à encourager ce genre d’initiatives. Fidèle à son statut d’entreprise Socialement Responsable, Ooredoo s’engage à jouer un rôle actif au sein de la société Algérienne, et cette formation en secourisme est un investissement dans la sécurité et la résilience de nos employés, afin de mieux les préparer à faire face à des situations d’urgence. »

Pour sa part, la Présidente du Croissant Rouge Algérien (CRA), Dr. Ibtissem Hamlaoui a affirmé : « Cette formation en secourisme dispensée par des experts du CRA en faveur des employées de Ooredoo témoigne de son implication dans les actions à Responsabilité sociétale de l ‘entreprise et l’engagement de ses employés pour acquérir des gestes simples et pratiques pour venir en aide à des personnes en détresse. Aujourd’hui, la formation en secourisme est devenue une nécessité absolue pour toutes les entreprises et ce, afin d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de leurs travailleurs. »

Il y lieu de noter que cette session de formation s’inscrit dans le cadre de la convention signée conjointement par Ooredoo et le Croissant Rouge Algérien, quant à la mise en œuvre d’un programme d’activités humanitaires et caritatives et des actions de solidarité en faveur de la société.

À travers cette formation fondamentale, Ooredoo s’engage à inculquer l’esprit citoyen au sein de ses équipes renforçant ainsi son statut d’entreprise engagée dans les nobles causes au sien de la société.

Pour rappel, Ooredoo et le CRA ont concrétisé de nombreuses actions à travers la donation de denrées alimentaires aux familles démunies, notamment durant le mois de Ramadhan, et des aides humanitaires comprenant des effets de première nécessité aux sinistrés des wilayas touchées par les incendies, ainsi que l’octroi, récemment de kits scolaires aux enfants scolarisés des familles démunies.