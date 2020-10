Motorola : le RAZR 5G arrive en Inde !

Présenté il y a tout juste un mois, le RAZR 5G de Motorola débarque enfin en Inde. Selon certaines informations relayées sur la toile, le Smartphone devrait être disponible en précommande dès le 12 octobre. Il coûtera dans les alentours de 1700 dollars.

Ce petit téléphone qui se déplie s’adresse, à vrai dire, à une catégorie bien particulière de clients. Contrairement aux autres équipementiers, c’est le petit écran de 2,7 pouces du Smartphone qui est la star et non pas son grand écran de 6,2 pouces. Toute l’expérience de Motorola tourne autour du petit écran appelé « Quick View ». On peut désormais ouvrir toutes ses applications depuis cet écran, répondre à ses messages grâce à un clavier virtuel et personnaliser l’interface pour facilement consulter ses applications préférées.

Concernant ses caractéristiques techniques, le Razr 5G est livré avec un écran pliable pOLED de 6,2 pouces avec une résolution de 876×2142 et un écran extérieur gOLED de 2,7 pouces avec une résolution de 800×600. Il y a un seul appareil photo principal de 48 MP. Côté autonomie, on devra compter sur une batterie de 2800 mAh. Cela semble peu, mais si le petit écran est utilisé en priorité comme Motorola l’affirme, l’autonomie pourrait tenir longtemps !