Apple : L’iPhone 12 apparaît sur la toile !

Leur lancement se fera dans quelques jours…. Il s’agit des nouveaux bijoux d’Apple : les iPhones 12 Pro et Pro Max. Apple va tenir une nouvelle keynote de présentation le 13 octobre courant pour dévoiler la gamme iPhone 12.

Prévu pour chaque mois de septembre, exceptionnellement, la firme de Cupertino a reporté leur officialisation en raison du Coronavirus qui a fortement affecté les chaines de production des iPhones en Chine. Alors que la Keynote d’Apple se tiendra officiellement le 13 octobre prochain, des photos des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max circulent déjà sur la toile. L’occasion est donc de découvrir ce qui est vraisemblablement le design définitif des deux variantes de l’iPhone 12. L’image montre des Smartphones noirs, ses créateurs semblent au passage avoir volontairement baissé la luminosité pour ne pas trop montrer le produit.

A quelques jours de la présentation de produits il n’est pas rare que les premières photos officielles fuitent via des fabricants de coques. C’est tout à fait compréhensible : pour pouvoir adapter leurs accessoires, ces derniers reçoivent en effet des mois en amont des maquettes à échelle fidèles au design des produits.

On découvre également que les bords du Smartphone ne sont plus arrondis, mais plats comme sur les iPhone 4, 4S, 5 et 5S, ainsi que sur les derniers iPad Pro. Aussi, le module photo devient plus symétrique avec l’ajout d’un 4e capteur LiDAR et le déplacement du flash au centre du module. Les deux déclinaisons devraient être dotées d’un écran OLED et devraient être compatibles au réseau 5G. A en croire la dernière fuite disponible, les prix seraient compris entre 649 dollars et 1399 dollars.