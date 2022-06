Mobilis inaugure un centre technique pour surveiller la qualité de son réseau mobile

Mobilis, le partenaire technologique des Jeux Méditerranéens 2022, a lancé un Service Operations Center (SOC), pour surveiller la qualité et la disponibilité de son réseau mobile, à l'occasion de cet événement historique.

À une semaine de l’ouverture des Jeux Méditerranéens, qui accueilleront des milliers de visiteurs étrangers et locaux, Mobilis le leader du secteur de téléphonie mobile supervise les derniers préparatifs pour assurer la disponibilité de ses services dans la région d’Oran, en matière de couverture réseau et de débit.



Ainsi, la Direction Régionale d’Oran, a reçu, ce samedi 18 juin, un nombre de journalistes pour assister à l’inauguration de ce centre technique, qui sera en service 24 heures sur 24, sept jours sur sept.



Cette occasion a également permis aux participants de vérifier la qualité du réseau Mobilis à travers une tournée organisée dans la ville d’Al- Bahia, en faisant usage d’outils et d’applications neutres ayant enregistré des records au niveau local et national.



Ces chiffres traduisent la détermination de Mobilis à offrir les meilleurs services aux Oranais et à leurs hôtes.



Fidèle à son engagement pour un service répondant aux standards internationaux, Mobilis, partenaire technologique des Jeux Méditerranéens, ne ménagera aucun effort pour la réussite de cette manifestation.