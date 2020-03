Mobilis célèbre le 14 Mars auprès des athlètes handisports

Mobilis célèbre la Journée Nationale des Handicapés en accompagnant la cérémonie organisée à cette occasion, par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a eu lieu le Samedi 14 Mars, au siège du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Cette cérémonie était l’occasion pour Mobilis, de mettre à l’honneur les équipes et les sportifs du handisport, qui se sont distingués en décrochant leurs billets aux jeux paralympiques de Tokyo 2020.

Mobilis, fidèle à ses valeurs de solidarité et de citoyenneté, confirme par cet accompagnement toute sa volonté de contribuer au développement de l’handisports et de ses athlètes ; qui se surpassent à chaque rendez-vous national et international, prouvant ainsi que le handicape n’a jamais été une barrière pour la réalisation des exploits les plus extraordinaires.