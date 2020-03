Coronavirus: l’application COVIDOM permet aux patients atteints d’être télésuivis à domicile

La propagation rapide du Coronavirus en France à obliger l'Assistance publique et les hôpitaux de Paris (France) de déployer une application dénommée COVIDOM, qui permet de suivre à distance les personnes infectées, ou suspectées de porter le virus COVID-19.

Afin de faire face d’une manière optimale à l’urgence sanitaire qui touche de plein fouet la France avec l’épidémie du Coronavirus, l’Assistance publique et les hôpitaux de Paris déploient une application appelée Covidom, développée en partenariat avec la start-up Nouveal e-santé, destinée aux patients contaminés mais qui nécessitent pas d’hospitalisation. L’objectif est de réduire le nombre de patients dans les hôpitaux et laisser les places disponibles aux cas les plus graves.

L’application Covidom permet de suivre l’évolution de la maladie à distance ainsi que les traitements prodigués aux patients moins graves. Les personnes touchées resteront en contact directe avec les services sanitaires, des échanges qui permettront à l’Assistance publique d’adapter le suivi et même renvoyer vers le Samu le patient en cas de symptômes sévères.

L’application Covidom est disponible sur l’IOS et Android, elle vous permet de faire un suivi de l’évolution de l’état de santé des patients atteints et de désengorger les files d’attentes chez les médecins généralistes et les services d’urgences des hôpitaux.