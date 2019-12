Microsoft dévoile le nouveau logo de Windows 10

Microsoft vient de lever le voile sur le tout nouveau logo de son système d’exploitation Windows 10 basé sur les les codes du Fluent Design pour le bouton de démarrage. La firme américaine a également profité de l’occasion pour présenter une centaine d’icônes revues d’applications présentes sur ce système.

C’est le vice-président du design Jon Friedman au sein de Microsoft qui a présenté lors d’un billet publié sur Medium, le tout nouveau logo de Windows 10. Ce dernier est basé sans surprise sur les grands axes du Fluent Design qui on le rappelle est une charte graphique qui a pour but d’uniformiser l’interface et les icônes présentes sur ce système d’exploitation.

Cette charte utilise dans le détail des textures lises et des couleurs claires et acides. « L’année dernière, nous avons déployé les nouvelles icônes pour Office afin de montrer à nos clients que nous avons fait évoluer nos produits » rappelle Jon Friedman en référence au fait que Microsoft a changé toutes les applications de Microsoft Office en les passant à l’esthétique Metro au Fluent Design.

Depuis, les graphhistes et designers de chez Microsoft ont travaillé sur les nouveaux designs d’une centaines d’applications présentes sur Windows 10. « Nous avons fait d’innombrables recherches pour chaque icône. Nous avons exploré une multitude de directions de design différentes et écouté nos utilisateurs à travers le monde entier » ajoute Jon Friedman.