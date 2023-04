Meta lancera cette année son propre concurrent de ChatGPT

Le groupe Meta s’apprête à dévoiler sa solution d’intelligence artificielle au nom encore inconnu et qui ira concurrencer ChatGPT. Ce nouveau système devrait être dévoilé en décembre et s’adressera principalement aux marques et annonceurs.

Meta compte bien rejoindre la course de l’innovation sur le domaine de l’intelligence artificielle. Bien qu’il travaille en secret sur le domaine depuis 2013, Mark Zuckerberg s’est vu devancé par l’explosion grand public de ChatGPT, et de l’arrivée de Bard, système de Google.

Meta prend donc son temps, sur son propre système générative IA, qu’elle compte dévoiler en décembre prochain. selon ses termes, cette prochain IA pourrait révolutionner le secteur : « Nous sommes convaincus d’être en avance. Un grand nombre des techniques utilisées actuellement dans le développement de modèles de langage à grande échelle ont été mises au point par nos équipes. » a ainsi déclaré Andrew Bosworth, CTO de Meta.

Selon le même responsable, l’IA de Meta permettra d’améliorer l’efficacité des publicités, notamment en personnalisant ces dernières en fonction du public. Il sera notamment possible de générer des images qui s’adaptent précisément à leurs différentes audiences.