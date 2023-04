Ramadhan 2023 : Ooredoo et l’APC de Ouled Fayet se solidarisent avec les familles nécessiteuses

Poursuivant ses opérations de charité et d’entraide durant le mois béni du Ramadhan, Ooredoo et l’Assemblée Populaire Communale (APC) de Ouled Fayet ont conjointement organisé, ce mercredi 12 avril 2023, une action de solidarité en faveur des familles nécessiteuses de la commune de Ouled Fayet et ce, en présence notamment du Directeur des Affaires Corporatives de Ooredoo, M. Ramdane Djezairi et du Président de l’APC de Ouled Fayet, M. Halim Ferradj.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de charité durant ce mois de Ramadhan, Ooredoo a accordé une aide financière pour l’acquisition de bons d’achats qui seront remis à quelques familles nécessiteuses recensées par les services compétents de la commune de Ouled Fayet.

La contribution financière de Ooredoo pour l’acquisition des bons d’achats se veut un geste de solidarité et de charité envers une partie des familles démunies de la commune, en leur permettant de s’approvisionner durant ce mois de Ramadhan en produits de première nécessité.

Il y a lieu de noter que durant ce mois béni de Ramadhan, Ooredoo s’est engagée avec ses partenaires de la société civile pour la concrétisation des actions de solidarité et de charité en faveur des familles nécessiteuses. Il s’agit entre autres de la distribution de colis alimentaires au profit des familles démunies à travers plusieurs wilayas du pays et ce en partenariat avec le Croissant Rouge Algérien et l’Association Nationale de Volontariat, ainsi que la contribution financière pour les restaurants « El Hilal » ouverts par le CRA au profit des jeûneurs.

Cette action de solidarité vient renforcer le statut de Ooredoo comme entreprise socialement responsable, et réaffirmer son engagement aux côtés des franges les plus vulnérables de la société.