Logements AADL d’Alger : Bientôt une meilleure couverture réseau de téléphonie mobile

Les habitants de la cité des 1500 logements AADL d’Ain El Malha et la cité des 300 logements sociaux d’El Maalma souffrent depuis plusieurs mois de l’absence de réseau de téléphonie mobile et internet. Un problème qui empoisonne la vie des habitants.

Un problème que les bénéficiaires de ces logements ont soulevé, en septembre dernier, dans une lettre adressée au député de l’Assemblé Populaire Nationale Lakhdar Benkhellaf. Cet élu qui a fait suivre les préoccupations des habitants des cités 1500 et 300 logements au ministère de la Poste et des Télécommunications qui vient de répondre à travers un écris officiel. « AT Mobilis a sélectionné 12 sites pour installer 12 antennes au niveau des quartiers d’El Maalma (Rahmania, Zaatria et Sidi Abdellah). Cette opération est en cours de réalisation », écrit le ministère des PTIC.

Concernant l’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo, il occupe déjà 11 antennes au niveau de la commune d’El Maalma et travaille avec les services compétents afin d’installer de nouvelles antennes. Pour ce qui est de Djezzy, il possède déjà 04 stations de base au niveau d’El Maalma.

La correspondance du ministère de la poste et des TIC n’a, a aucun moment, cité des projets au niveau des cités AADL de la commune de Gué de Constantine.