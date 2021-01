LG présente des appareils designer au CES 2021

LG Electronics revient cette année encore avec des produits blancs innovants qui s’intègrent parfaitement à n'importe quel intérieur. La firme sud-coréenne se distingue lors du CES® 2021 avec une expérience interactive qui permet aux participants de concevoir un espace de vie virtuel avec des appareils pouvant être personnalisés à leur guise.

Ces nouveaux produits du leader mondial de l’électroménager brouillent la frontière entre les appareils électroménagers de pointe et les meubles design. La collection comprend : un réfrigérateur InstaView® Door-in-Door®, une paire de réfrigérateurs et de congélateurs, une micro-onde, un lave-vaisselle, un purificateur d’eau, WashTower ™ et Styler. « La capacité de ces produits à s’intégrer sans effort dans n’importe quel environnement est renforcée par la diversité des matériaux luxueux et des couleurs modernes et sobres qui peuvent être mélangées et assorties à la commande », indique un communiqué de LG.

La suite d’appareils de concept de meubles de LG offre plusieurs combinaisons de matériaux et de couleurs, permettant aux clients de personnaliser chaque produit en fonction de leurs goûts personnels et du décor de n’importe quelle pièce de leur maison. L’aspect haut de gamme des appareils Furniture Concept est encore obtenu grâce à l’utilisation de diverses finitions de haute qualité, notamment l’acier inoxydable, le verre, le métal et le FENIX, un matériau innovant doté d’une technologie de revêtement avancée conçue par ArpaIndustriale en Italie », précise la firme sud-coréenne.

Grâce à l’expérience innovante offerte par la salle d’exposition virtuelle du CES 2021, LG offre aux visiteurs l’occasion de découvrir la remarquable polyvalence de la collection en ligne. Les invités pourront concevoir l’intérieur de leurs rêves et le remplir avec les électroménagers LG Furniture Concept dans les couleurs et les finitions de leur choix.« Les électroménagers LG Furniture Concept sont des produits polyvalents qui offrent le meilleur de la forme et de la fonction», a déclaré LyuJae-cheol, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. «Un mélange élégant de meubles et de solutions résidentielles hautes performances, nous avons développé cette collection pour aider à ouvrir la voie à une maison plus unifiée et intégrée dans l’espace», poursuit-il.

A noter que les appareils LG Furniture Concept seront disponibles sur les marchés du monde entier à partir du premier semestre 2021. Enfin LG invite ses clients à Visiter son stand d’exposition virtuel au CES 2021 à partir du 11 janvier pour découvrir les appareils LG Furniture Concept dans un espace de vie virtuel.