Internet : opération de maintenance d’un câble sous-marin

A compter de ce mercredi, une opération de maintenance de quelques jours sur le câble sous-marin SeaWeMe4 sera initiée par Algérie Télécom (AT), entraînant une "courte" perturbation du service internet.

« Cette opération, qui durera quelques jours, causera pendant une durée d’environ 2 heures, une baisse du service durant la nuit du 06/01/2021 (entre 23h00 et 3h00 du matin). Si par le passé, des opérations similaires ont causé des perturbations considérables, l’entrée en exploitation récente du câble ORVAL/ALVAL permettra à AT d’assurer la continuité des services Internet », précise la même source.

Les travaux de maintenance seront menés « en coordination avec ses partenaires étrangers, membres du consortium SeaWeMe4 et constituent une obligation technique et contractuelle pour AT vis-à-vis des entités membres du consortium relatif au câble concerné », est-il ajouté.



L’entreprise tient, en outre, à informer qu’elle « veillera, tout au long du déroulement de l’opération, à garantir la continuité de service à tous ses clients et abonnés, et n’économisera aucun effort sur le plan humain ou matériel pour que les interventions nécessaires n’occasionnent pas de détériorations palpables sur les services internet ».