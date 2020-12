LG lance un chauffe-eau compatible au réseau Wifi

LG Electronics ne manquera pas le CES 2021 qui se tiendra exceptionnellement ce début janvier en ligne. Il devra présenter sa technologie avancée et économe en énergie, son chauffe-eau à pompe à chaleur.

Récipiendaire du CES Innovation Award, le nouveau modèle est alimenté par le célèbre compresseur DUAL Inverter de LG, qui favorise un chauffage rapide et efficace de l’eau. Des avantages qui s’ajoutent à d’autres à savoir la réduction de la consommation d’électricité et les coûts de fonctionnement. De plus, cet appareil intelligent efficace et durable est compatible avec l’application LG ThinQ ™ pour un contrôle pratique de l’intérieur ou de l’extérieur de la maison.

Le compresseur DUAL Inverter de LG chauffe l’eau en utilisant la chaleur de condensation générée lors du processus de compression et de circulation du réfrigérant. Le résultat est un chauffe-eau dont le fonctionnement annuel coûte jusqu’à 74% de moins qu’un chauffe-eau électrique conventionnel. « Le nouveau produit sera disponible en versions de capacité de 200 litres et 270 litres, avec des cotes d’efficacité énergétique impressionnantes de A + et A ++ , respectivement. Contribuant à maîtriser les coûts de chauffage de l’eau, le compresseur et le réservoir d’eau très durables sont couverts par une garantie de 10 ans », explique LG dans un communiqué.

Aussi, le chauffe-eau à pompe à chaleur intelligent Inverter est compatible Wi-Fi, ce qui lui permet de fonctionner de manière transparente avec l’application mobile ThinQ de LG, disponible sur Android et iOS. Avec l’application, les propriétaires peuvent gérer et surveiller le système à distance, recevoir des rappels d’entretien réguliers et diagnostiquer certains problèmes sans avoir à appeler le service client. Les utilisateurs peuvent également vérifier la température de l’eau en temps réel et utiliser la fonction de programmation pour régler l’heure et la durée de fonctionnement.

Gagnant de tous les grands prix de la conception de produits – iF Design, Red Dot, IDEA – ce magnifique produit a un look élégant et moderne qui est conforme aux derniers appareils électroménagers haut de gamme de LG et est également facile à installer. Enfin, le chauffe-eau à pompe à chaleur à onduleur LG sera disponible sur les marchés d’Europe et d’Amérique du Nord au premier trimestre de 2021 et sera exposé sur le stand virtuel CES 2021 de LG à partir du 11 janvier.