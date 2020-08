LG Electronics : Wash Tower dévoilé à l’IFA 2020

LG Electronics présentera sa toute nouvelle solution de blanchisserie «virtuellement» à l'IFA 2020. Il s’agit de LG WashTowerTM qui offre un soin total des vêtements et un confort d'utilisation ultime.

Cette machine est destinée aux personnes désireuses d’obtenir un niveau plus élevé de commodité en matière de travaux ménagers. LG a donc combiné entre une machine à laver et un sèche-linge dans une seule unité avec les dernières technologies et fonctionnalités intelligentes de LG.

Au début du cycle de lavage, l’unité intégrée indique le temps qu’il faudra pour terminer le lavage et le séchage. La laveuse partage également des informations avec la sécheuse, qui définit automatiquement le cours optimal et préchauffe le tambour, ce qui contribue à de meilleurs résultats et à des temps de lessive plus courts1. « Grâce à des produits révolutionnaires comme TWINWash, et maintenant la WashTower, LG continue de démontrer son engagement à améliorer le confort d’utilisation et l’efficacité de l’espace dans la maison», a déclaré, dans un communiqué de presse, Dan Song ; Président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. «Cette solution complète est le résultat de nos efforts continus pour rationaliser les tâches ménagères afin de donner aux consommateurs plus de liberté pour une vie meilleure », poursuit-il.

Ce nouvel appareil électroménager innovant sera disponible dans le monde entier cette année et sera disponible le mois prochain en Amérique du Nord.

À noter enfin que LG présentera à l’IFA 2020 une exposition virtuelle tout au long du mois de septembre mettant en avant toutes ses dernières innovations, telles que LG WashTower dans la zone de soin des vêtements.