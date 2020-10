Les Realme 7 et 7 Pro dévoilés en Europe !

Le fabricant chinois Realme veut, décidément, rattraper le temps perdu durant le confinement dû à la crise sanitaire du Coronavirus. En six mois, il aurait lancé deux générations de Smartphones.

Il a d’abord dévoilé les Realme 6 et 6 Pro, et à présent il vient d’officialiser les Realme 7 et 7 Pro. Ces deux nouveaux terminaux ont été commercialisés en premier en Inde début septembre dernier, et depuis le 07 octobre dans l’Hexagone. Il s’agit de Smartphones de milieu de gamme avec comme principal atout, la charge ultra-rapide à 65W. En effet, le téléphone est baptisé ‘’SuperDart’’, et capable de remplumer 100% la batterie en seulement 34 minutes. C’est, sans doute, le Smartphone milieu de gamme capable d’être rechargé le plus rapidement au monde.

Le Realme 7 Pro sont dotés d’une dalle de 6,4 pouces (définition 2 400 x 1 080 pixels) poinçonné en haut à gauche pour accueillir un capteur frontal de 32 MP (f/2.5). À l’arrière, on dispose d’un quadruple module photo accueillant un capteur principal Sony IMX682 de 64 MP (f/1.8), un ultra grand-angle de 8 MP, un capteur monochrome, ainsi qu’un capteur macro. Sous le capot, nous retrouvons, un Qualcomm Snapdragon 720G couplé à 6 ou 8 Go de RAM, et enfin une batterie de 4 500 mAh.

Concernant le Realme 7 est doté d’une dalle LCD de 6,5 pouces 90 Hz à la résolution de 2 400 x 1 080 pixels, SoC Helio G95 de Mediatek couplé à 6 ou 8 Go de RAM, et 64 ou 128 Go de stockage. Enfin, on y retrouve une imposante batterie de 5 000 mAh capable d’être rechargée à 30W, ainsi qu’un quadruple module photo à l’arrière comprenant un capteur principal de 48 MP, et un capteur de 16 MP pour vos selfies.