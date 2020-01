Lenovo au CES 2020 : Le premier ordinateur portable 5G fait son apparition !

Les produits compatibles au réseau 5G se multiplient. Après les Smartphones, c’est autour des PC de se mettre à l’air de la 5G. D’ailleurs, l’un des premiers PC au monde à pouvoir supporter la technologie sans-fil de cinquième génération vient d’être dévoilé au Consumer Electronics Show qui se tient en ce moment à Las Vegas.

Le premier PC 5G est signé par Lenovo et porte le nom de : Yoga 5G. On l’aurait compris, la 5G est donc la tendance du CES 2020. Le Yoga 5G est le nouvel appareil de la gamme d’ultra-portables 2-en-1 (mi tablette-mi PC) du fabricant chinois. L’ultra-portable propose ainsi une connexion 5G à haute vitesse (en prenant en charge les réseaux à ondes millimétriques et sous 5 Ghz) pouvant être jusqu’à 10 fois plus rapide que la 4G. Cela vous permet de télécharger vos fichiers les plus volumineux (films, jeux, etc.) en un temps record !

Ce n’est pas tout, le Yoga 5G est équipé d’un écran tactile Full HD IPS de 14 pouces, avec des bords étroits sur les côtés, ce qui est idéal pour le jeu ou la vidéo. On retrouve également 8 Go de RAM et une capacité de stockage de 256 ou 512 Go.

Enfin, cet ordinateur portable devrait être disponible ce printemps à partir de 1 499 dollars.