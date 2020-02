Lenovo : 09 nouveaux Laptops bientôt dans les commerces !

Alors que leur lancement était prévu au cours du Mobile World Congress qui devait se tenir en cette fin février à Barcelone, Lenovo dévoile malgré l’annulation du MWC ses nouveaux ordinateurs.

Il s’agit de pas moins de 09 Laptops dans plusieurs séries : X, T et ThinkPad. Dans la série ThinkPad T, 3 nouveaux modèles seront prochainement commercialisés : les ThinkPad T14 et ThinkPad T14 livrés avec des processeurs Intel ou AMD et des écrans de 14 pouces. Nous trouverons également le ThinkPad T15 livré avec un écran de 15,6 pouces et un processeur Intel uniquement. Les ordinateurs portables seront livrés avec un écran de résolution FHD ou 4K avec jusqu’à 32 Go de mémoire et jusqu’à 2 To de SSD. Les modèles ThinkPad T14 et T15 peuvent également être livrés avec la carte graphique nVidia Geforce MX330.

Parmi les nouveautés aussi, le ThinkPad X13 et ThinkPad X13 Yoga Needs livrés avec un écran de 13,3 pouces lorsqu’elle est alimentée par les processeurs Intel de 10e génération Comet Lake. Les derniers Laptops comprennent de nouvelles versions pour les L13 et L13 Yoga, en plus des modèles L14 et L15 qui viennent avec des écrans de 13,3, 14 et 15,6 pouces. Alors que tous les mobiles seront livrés avec les processeurs Comet Lake d’Intel de 10e génération, les L14 et L15 peuvent également être équipés des processeurs AMD Ryzen.

A noter que les nouveaux appareils de Lenovo seront disponibles dès le deuxième trimestre 2020 à partir de 840 dollars.