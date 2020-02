Smartphone: l’Europe veut exiger aux constructeurs des téléphones équipés d’une batterie amovible

Afin de favoriser le recyclage mais aussi lutter contre l'obsolescence programmée, l'Union Européenne réfléchit à forcer les constructeurs de smartphones à rendre la batterie amovible, un projet de loi qui sera présenté le mois prochain.

Les constructeurs de smartphones ont développé au fil des années des produits de plus en plus fin au design très avancé nécessitant l’utilisation de batteries adaptées, intégré dans la masse même du téléphone, ce qui les rendaient plus étanche et protégés de la poussière. Néanmoins, ce nouveau procédé à fait que la plupart des utilisateurs font appel à des spécialistes pour retirer la batterie afin d’éviter toute fausse manipulation qui risque de détériorer l’appareil.

Faire appel à une boutique spécialisée pour retirer une batterie d’un téléphone permet, certes de ne pas endommager le téléphone mais engendre des frais de réparation et un délai qui varient selon la marque la gamme du smartphone, sauf pour les modèles qui sont toujours en période de garantie.

Selon un quotidien néerlandais, l’Union Européenne pense sérieusement à forcer les constructeurs à revenir sur des designs plus classiques qui permettront de proposer des smartphones avec des batteries amovibles ce qui facilitera le remplacement des pièces dites consommables. Ce projet de loi permettra de rendre les appareils électroniques plus durables mais aussi réduire le volume de déchets électroniques.