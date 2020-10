Le Samsung AI Forum 2020 explore l’avenir de l’intelligence artificielle

Samsung Electronics annonce la tenue du ‘’Samsung AI Forum 2020’’, les 2 et 3 novembre prochain. Il s’agira du quatrième anniversaire de cet évènement qui aura lieu en ligne via la chaîne YouTube de la firme sud coréenne.

Le forum rassemble des universitaires et des experts de l’industrie de renommée mondiale en matière d’intelligence artificielle (IA) et sert de plate-forme pour échanger des idées et les derniers résultats de recherche, ainsi qu’une plate-forme pour discuter de l’avenir de l’IA. Le premier jour sera organisé par Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT), Le centre de R&D de Samsung dédié aux technologies de pointe du futur, Dr. Kinam Kim, vice-président et PDG de Device Solutions chez Samsung Electronics prononcera un discours d’ouverture. Des experts renommés en IA feront ensuite des présentations sous le thème «Les technologies de l’IA pour des changements dans le monde réel». «Nous avons un ensemble exceptionnel d’orateurs et de sujets de discussion qui promettent de faire la lumière sur les limites des technologies d’IA actuelles, qui soulèvent des questions à la fois pratiques et théoriques, et des orientations de recherche visant à atteindre l’intelligence au niveau humain», a déclaré le professeur Yoshua Bengio nommé cette année ‘’Samsung AI Professor’’.

Les sessions du deuxième jour seront animées par Recherche Samsung, le centre de R&D avancé de la société qui dirige le développement des futures technologies pour les activités SET (produits finis) de Samsung Electronics. Sous le thème «IA centrée sur l’humain», le Dr Sebastian Seung, président et chef de Samsung Research, prononcera le discours d’ouverture, et des experts en IA qui se sont activement engagés dans des activités de recherche sur l’IA dans le monde entier partageront leurs idées.

« Nous espérons que Samsung AI Forum 2020 contribuera à une meilleure compréhension des développements de la technologie de l’IA et de ses applications qui peuvent avoir un impact positif sur la vie humaine», a déclaré Sebastian Seung, pionnier de la recherche en IA basée sur les neurosciences. «D’autant plus que le forum de cette année se tiendra en ligne, j’espère que l’événement sera l’occasion d’une plus grande participation de ceux qui s’intéressent aux technologies de l’IA », a-t-il ajouté.

A noter enfin que l’événement sera ouvert aux participants préenregistrés. L’inscription est d’ores et déjà disponible via le site Web de Samsung Advanced Institute of Technology et le site Web de Samsung Research dès le 6 octobre.