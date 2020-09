IRIS officialise les nouveaux Smartphones V10 et V50: Tarif et fiche technique

Quelques mois seulement après le lancement du Smartphone haut de gamme N30, IRIS revient en force en cette rentrée sociale. L’équipementier national vient de lancer la Série V.

Cette nouvelle série vient enrichir l’offre moyenne gamme en proposant un large choix au client, tout en répondant à ses besoins en termes de caractéristiques techniques. En effet, cette nouvelle série offre de nombreuses fonctionnalités avec des configurations ajustées à la dernière tendance du design et de la technologie.

Les smartphones V10 et V50 sont les nouveaux modèles de la Série V, ils permettent à chacun d’exprimer son style à travers les différentes options qu’ils proposent.

Les deux nouveaux modèles sont disponibles d’ores et déjà dans tout le réseau d’IRIS à travers le territoire national aux prix de 21 800 DA pour le V50 et 15 800 DA pour le V10.