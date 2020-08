IOS et Android exclus le jeu vidéo « Fortnite »

Apple et Google ont décidé d’exclure le célèbre jeu vidéo ‘’Fortnite’’ de leur catalogue. Pour cause : Epic Games, son développeur, a permis aux joueurs de payer à l’intérieur du jeu pour des améliorations en contournant le prélèvement de 30 % réalisé par les deux firmes américaines.

Aujourd’hui, ‘’Fortnite’’ est introuvable sur les magasins d’application mobiles d’Apple et de Google, soit l’iOS et Android. Quels changements pour les joueurs ? En fait ; l’effet d’un tel bannissement est plus sensible pour les joueurs iOS. Seuls les utilisateurs de l’iPhone ou de l’iPad qui l’auraient téléchargé avant son expulsion peuvent continuer à l’utiliser. Les autres ne peuvent plus se procurer Fortnite.

Cependant, sur Android l’effet est moindre. Il est possible d’installer Fortnite sans passer par le Google Play Store. Rappelons que Fortnite n’était pas présent dans le catalogue de Google pendant longtemps. Epic se plaignant de la commission demandée par l’entreprise sur toutes les transactions réalisées à l’intérieur du jeu. Epic avait finalement fait machine arrière en avril 2020, estimant que les inconvénients de cette situation étaient trop importants.