Google, cible de graves accusations !

Qui aurait dit que l’Etat américain s’en prend qu’aux chinois ? Le célèbre moteur de recherche a été, lui aussi, la cible de graves accusations de Washington.

En effet, Washington et onze Etats ouvrent une procédure ‘’antitrust’’ contre Google, rapporte l’agence Reuters. Le géant de la Silicon Valley est accusé d’« abus » de position dominante et désavantagerait ses concurrents. Des accusations rejetaient en bloc par Google. La filiale du groupe Alphabet est plus précisément pointée du doigt pour désavantager ses concurrents dans les résultats de recherche et dans le domaine de la publicité.

« Le procès intenté aujourd’hui par le Département de la Justice est profondément douteuse. Les gens utilisent Google parce qu’ils le souhaitent, et non parce qu’ils y sont contraints ou parce qu’ils ne peuvent pas trouver d’autres solutions », explique dans une réaction officielle, Kent Walker, Senior Vice-Président en charge des affaire globales chez Google. Selon lui, la procédure ne va pas aider les consommateurs mais va promouvoir « des alternatives de recherche de moindre qualité » et faire augmenter le prix des Smartphones.

Selon Reuters, cette affaire antitrust est la plus importante depuis plus de 20 ans. La dernière fois qu’un procès d’une telle ampleur a été intenté, rappelons-le, c’était contre Microsoft, en 1998.