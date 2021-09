Facebook s’excuse après une erreur de son algorithme de recommandation

Facebook s’est retrouvé dans l’embarras et s’est rapidement excusée à cause du bug de son algorithme de recommandation, qui a confondu une vidéo montrant des personnes noires avec une séquence montrant des singes.

Le réseau social numéro un au monde vient de faire un bad buzz dont il aurait aimé se passer. En effet, c’était il y’a plus d’un an, lorsque le média britannique Daily Mail, a posté une vidéo sur Facebook qui porte le titre : «un homme blanc appelle les flics contre des hommes noirs à la marina». Sur la séquence se trouve des individus de couleur noire.

Seulement, cette séquence a été mal interprétée par l’algorithme de recommandation, puisque Facebook demandait aux gens qui ont vu la vidéo s’ils souhaitaient “voir davantage de vidéos sur les primates ?”.

C’est une ensuite une ancienne designer chez Facebook qui a repéré cette erreur, et a demandé à ses anciens collègues de remonter le problème. “Et bien que la vidéo ait plus d’un an, un ami a reçu cette recommandation hier. Amis de FB, veuillez faire remonter. C’est un scandale”, a ainsi tweeté l’ancienne designer Darci Goves. Facebook s’est évidemment pressé de réagir en demandant des excuses : “C’est clairement une erreur inacceptable. Nous présentons nos excuses à quiconque a vu ces recommandations insultantes. Dès que nous nous sommes aperçus de ce qui se passait afin d’enquêter sur les causes du problème et empêcher que cela ne se reproduise”,