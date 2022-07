Ericsson, Qualcomm et Thales collaborent pour la 5G dans l’espace

Les géants des télécoms, Ericsson Thales et Qualcomm se lancent via leur partenariat dans un projet commun, dont le but est d’utiliser la connexion 5G partout même dans les zones les plus reculées.

Le suédois Ericsson, l’américain Qualcomm et le français Thales, vont collaborer ensemble dans le cadre de la connexion 5G. Dans un premier temps, le projet débutera par des tests au sol en France dans un simulateur d’environnement spatial. C’est ce que vient de confirmer Franck Bouétard, PDG Ericsson France, BeLux, Algérie et Tunisie.

« La majeure partie de l’écosystème spatial européen est basé en France et la 5G satellitaire va apporter une connectivité en tous lieux y compris dans les zones non couvertes à date par les réseaux terrestres et ce au niveau mondial ». A ainsi déclaré Franck Bouétard.

Après plusieurs recherches menées individuellement, comprenant de nombreuses études et simulations les trois parties prévoient des tests axés sur les cas d’usage des smartphones en matière de réseaux 5G non terrestres (5G NTN).

Le but de ces recherches est de permettre d’offrir de la connectivité 5G via des satellites en orbite terrestre basse (LEO), et ceci dans des zones géographiques extrêmes ou des lieux reculés à travers les mers, les océans et d’autres endroits où la couverture terrestre est absente.