Djezzy lance la deuxième édition de Summer Break Challenge 

Djezzy, en partenariat avec IncubMe, vient de lancer officiellement l’appel à candidature pour la deuxième édition de Summer Break Challenge, le concours national de création de solutions digitales au grand bonheur des jeunes créateurs qui, à l’instar de la première édition, vont exceller dans l’innovation pour répondre à une problématique à fort impact sociétal.

L’organisation de la seconde édition de Summer Break Challenge a été annoncée en marge de l’Africa Digital Summit qui a eu lieu du 31 Mai au 2 juin dernier au CIC. L’appel à candidature au concours a été lancé ce 7 juillet et la finale est prévue en septembre prochain.

A cette occasion, Matthieu Galvani Président-Directeur Général de Djezzy a déclaré : « nous sommes fiers de lancer la deuxième édition de Summer Break Challenge qui constitue une belle opportunité pour l’émergence des compétences jeunes et la promotion des nouveaux métiers du digital en Algérie. Dans le cadre de sa stratégie, Djezzy mise sur les compétences nationales issues des universités algériennes pour se développer et créer de la valeur ajoutée non seulement en termes de la qualité de l’emploi mais également en termes d’innovation telle que l’exige l’évolution de l’industrie des télécoms ».

L’étudiant est au cœur de la thématique de cette année. En effet, les participants sont amenés à réfléchir afin de proposer une solution digitale pour améliorer le quotidien des étudiants. 12 clubs sont sélectionnés pour s’affronter en final et tenter de gagner la première place. La nouveauté cette année réside dans le fait qu’il y aura trois clubs gagnants au lieu d’un seul comme ce fut le cas l’année dernière.

Autre nouveauté : la valeur de la récompense passe à 1 500 000 DA et ce pour faire bénéficier les gagnants de matériels numériques. Un accompagnement est également assuré par les experts de Djezzy pour la réalisation de la solution.

En tant qu’entreprise citoyenne, Djezzy, inscrit l’engagement sociétal au cœur de son action et ce concours traduit sa contribution aux efforts de transformation digitale que connait le pays.