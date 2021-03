E-commerce: Lancement prochain d’un portail dédié aux web marchands

Un portail web permettant aux web marchands d'intégrer la plateforme de paiement électronique sera lancé "dans une dizaine de jours", a indiqué mardi à Alger, le directeur général du Groupe d'intérêt économique (GIE) Monétique , Madjid Messaoudene.

Ce portail est déjà « testé et finalisé », a précisé M. Messaoudène lors d’une conférence sur « Les nouvelles opportunités de la transformation numérique dans l’économie et la finance », organisée dans le cadre du Salon des technologies de l’information et de la communication « ICT Maghreb ».

Il ne reste ainsi plus que sa mise en ligne qui sera effectuée au « plus tard » dans une dizaine de jours, « une fois que certaines formalités administratives seront accomplies », a-t-il ajouté.

Ce portail fera office de « guichet unique » qui permettra de réaliser toutes les étapes d’intégration d’une plateforme de paiement électronique, en ligne « de la demande à la certification », a-t-il expliqué, ajoutant que cette solution épargnera au web marchand de s’adresser directement à son banquier, à la Société d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique (SATIM) ou à Algérie Poste.

L’objectif de ce portail est, entre autres, de « mettre en relation les développeurs de modules de paiement certifiés avec les commerçants », a souligné le directeur de la GIE Monétique, ajoutant que ce portail permettra, notamment, aux web marchands qui n’ont pas encore de domiciliation bancaire d’être démarchés par des banques pour y domicilier leurs comptes commerciaux.

Dans une seconde phase, ce portail intégrera les prestataires de services tels que les plateformes logistiques, de transport et même les assureurs qui seront mis en relation avec les e-commerçants, a mentionné M. Messaoudene évoquant, aussi, l’aspect « évolutif » de ce portail qui « se référera à des statistiques et au reporting » pour « analyser le comportement des acteurs de tout l’écosystème et apporter les correctifs nécessaires ».

M.Messaoudene a annoncé, en outre, l’organisation d’un webinar après le lancement de ce portail afin d’expliquer son fonctionnement et son accessibilité à tous les acteurs du e-commerce, y compris les commerçants, les banques, les autorités de certification.