ICT Maghreb : Ericsson et Huawei mettent en avant leurs savoir-faire !

Pour sa première édition, le Salon des technologies de l'information et de la communication "ICT Maghreb" qui s'est clôturé, hier, a eu un grand succès auprès des professionnels.

Cette manifestation a également drainé un public nombreux, notamment parmi les étudiants, venu s’enquérir des dernières innovations et solutions proposées par une centaine d’entreprises nationales et internationales activant dans le domaine. Parmi les entreprises présentes au salon figurent Huawei-Algérie, qui a exposé un matériel technologique de dernière génération et présenté ses dernières solutions destinées aux opérateurs télécoms. Il s’agit notamment de la solution « Fast connect ». « Elle permet d’avoir une connexion rapide pouvant atteindre un débit de 100 Mbps et « Super vecteur », qui est une carte Vdsl pouvant atteindre jusqu’à 200 Mbps chez le client final », a expliqué le directeur général adjoint de Huawei-Algérie, Jérémy Linx.

Le suédois Ericsson était aussi présent à cet évènement. Il s’est ainsi engagé à accompagner les startups, dont un espace leur a été dédié à cette occasion. Il s’agit d’une trentaine de jeunes entreprises activant pour la majorité dans les technologies nouvelles, ou s’appuyant sur celles-ci pour développer leur activité, a-t-on indiqué auprès d’Ericsson. Pour Ericsson, cette démarche a pour objectif de contribuer aux côtés des jeunes porteurs de projets, à mettre la digitalisation au service de l’économie et la croissance.