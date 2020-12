Djezzy récompense les finalistes de la 4eme édition du Digithon

Djezzy a clôturé la 4eme édition de son Digithon organisée cette année sous le thème « une solution digitale pour une entreprise citoyenne et écoresponsable » en récompensant les trois équipes finalistes lors d’une cérémonie conviviale tenue au siège de la société à Dar El Beida dans le strict respect des gestes barrières.

Cette édition organisée totalement en ligne a mis cinq équipes en compétition pour proposer au jury des applications permettant de régler des problématiques de l’environnement et de la société́.

Ont participé à la cérémonie de remise des prix, Matthieu Galvani PDG de Djezzy, Kamel Mahfoudi, représentant du Fonds National d’Investissement et de Antar Yahia Sponsor de l’édition et membre du jury de présélection.

A cette occasion, Matthieu Galvani a remercié les participants et les lauréats pour leur engagement et leur dynamisme lors de cette 4eme édition qui a connu un réel succès en termes d’idées innovantes et de propositions concrètes qui peuvent être bénéfiques dans la vie de tous les jours des algériens. « C’est la preuve que nous pouvons être agiles et efficaces », a-t-il déclaré avant d’annoncer que « les sujets retenus vont être pris en charge par l’entreprise pour en faire des projets viables dans un avenir proche ».

Djezzy vous donne rendez-vous l’année prochaine pour la 5eme édition du Digithon avec l’engagement de poursuivre l’innovation et la digitalisation pour répondre aux attentes des clients et contribuer à l’émergence d’une économie basée sur la connaissance.