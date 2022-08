Djezzy : Mahieddine ALLOUCHE, nommé Directeur Général par intérim

Djezzy annonce la nomination de Mr Mahieddine ALLOUCHE en tant que Directeur général par intérim de Djezzy avec effet immédiat.

Cette nomination intervient après la cession des actifs de Veon au profit du FNI le 28 juin dernier et amorce une nouvelle étape dans le plan de développement de l’entreprise afin de maintenir le cap de la croissance et garantir sa pérennité et sa rentabilité.

Licencié en Sciences Economiques de l’Université d’Alger, Mahieddine ALLOUCHE cumule plus de 20 ans d’expérience dans les télécoms. Après avoir débuté sa carrière dans l’audit, il rejoint Djezzy et reforme le département budget classique vers un département qui vient en soutien aux autres structures de la société auxquelles une assistance est apportée (investissement, étude de rentabilité financière, optimisation des couts, opportunités de croissance).

Promu CFO Deputy en octobre 2020 et Chief Performance Officer en décembre 2021, Mahieddine ALLOUCHE a joué un rôle important pour la réussite des projets stratégiques tels que la transformation digitale qui a contribué au retour de la croissance et le maintien d’une excellente performance financière de la société.