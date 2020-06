Djezzy : Le pack 3Ayla plus que jamais d’actualité

Chez Djezzy, le pack 3Ayla reste l'une des offres les plus pertinentes en ces moments de combat contre la propagation du Covid-19.

En effet, l’opérateur propose un panel d’offres assez diversifié en direction des familles leur permettant une utilisation de la data et de l’internet avec un volume allant jusqu’à 150 Go.

Vous souhaitez profiter de plus de DATA avec vos proches et amis ? Djezzy semble proposer l’une des meilleures offres du marché avec les offres du pack 3Ayla. En famille ou en entreprise, le pack 3Ayla propose un panel de forfaits en fonction du budget des uns et des autres et de leurs habitudes de consommation.

Les forfaits du pack se déclinent en trois offres :

* Pour 4000 DA, vous bénéficiez de 150 Go d’internet durant 06 mois, valable aussi sur le pack 3AYLA avec modem au prix de 8500 Da.

* Pour 2500 DA seulement, vous bénéficiez de 60 Go d’internet durant 03 mois, valable aussi sur le pack 3AYLA avec modem au prix de 7500 Da.

* Pour seulement 1000 DA les clients bénéficient de 15 Go avec une validité de 01 mois, valable aussi sur le pack 3AYLA avec modem au prix de 7000 Da.



Djezzy rappelle par ailleurs que la vente des SIM Djezzy 3AYLA est toujours disponible dans les boutiques et les points de vente agréés à travers le territoire national.